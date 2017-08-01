Суд оставил заместителя директора Львовского бронетанкового завода под арестом

Апелляционный суд города Киев оставил под арестом заместителя директора Львовского бронетанкового завода Олега Ткаченко.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

"По результатам апелляционного рассмотрения коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда города Киева постановила: решение следственного судьи Соломенского районного суда города Киева от 15 июля 2017 - оставить без изменений", - говорится в сообщении. Заместитель директора Львовского бронетанкового завода подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Ему назначен залог в размере 1,8 млн грн.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало Ткаченко, а также директора Львовского бронетанкового завода Романа Тымкива 14 июля 2017.