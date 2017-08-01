Херсонскую ТЭЦ выставят на торги в октябре этого года

Госдолю в акциях Херсонской ТЭЦ планируется выставить на торги в октябре этого года.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущества.

Как сообщается, в ходе встречи с представителями американской компании "GESS Ukraine", которая заинтересовалась объектом, стороны обсудили вопросы условий продажи, цены и возможности реструктуризации долгов ТЭЦ, которые составляют почти 4 млн долларов. Стоит отметить, что продать ТЭЦ пытались уже трижды.

По словам замглавы ФГИ, фонд уже подготовил условия, которые должна рассмотреть рабочая группа по проработке вопросов приватизации при правительстве, а дальше утвердить само правительство.

В сою очередь представители американской компании сообщили, что мощности станции могут быть использованы в проектах развития альтернативной энергетики, отметив, что компания уже имеет инвестиционные проекты в Херсонской области.