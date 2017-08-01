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В 1980-х Рабинович получил срок за обман легендарной летчицы?

Сегодня, 15:32 citynews.net.ua | Напечатать

Нардеп Вадим Рабинович, который сейчас пытается делать политическую карьеру, раскручивая проект "За життя", скрывает некоторые факты из своей биографии. Об этом говорится в расследовании, опубликованном изданием "Известия в Украине".

"Сейчас 64-летний депутат Вадим Рабинович с экранов подконтрольных ему телеканалов часто обвиняет своих коллег по Верховной Раде в коррупции и организации преступных схем. Однако в Харькове, откуда он родом, еще много кто помнит, что деньги на жизнь "борец с коррупцией" получал  обворовывая людей и страну", - пишет издание. По данным "Известий ..." будущий политик в тюрьме сидел несколько раз, в общем около 10 лет, часть этого срока пытаясь симулировать безумие.

По данным журналистов, Рабинович был арестованной за обман известного в Харькове и во всем СССР человека - легендарной летчицы-героини Валентины Гризодубовой, дочери также известного летчика Степана Гризодубова.

Вадим Рабинович узнал, что на одном из предприятий начался выпуск дефицитного линолеума повышенной качества. Втершись в доверие к своей землячке (Рабинович также из Харькова) - Гризодубовой, он убедил ее в том, что хочет реконструировать дом-музей семьи Гризодубова в Харькове. Пожилая женщина выбила под этот проект бесплатное выделение стройматериалов, включающих линолеум, на миллионы рублей. Практически вся партия пропала. А точнее - была продана Рабиновичем на черном рынке.

Узнав об этом, Валентина Гризодубова написала заявление в милицию и Рабиновича, по информации издания, арестовали. Правда, через некоторое время выпустили. По одной из версий - после вмешательства КГБ. Но Рабинович вскоре попался на спекуляции товарами. После чего, при активном участии Гризодубовой, дело о его миллионных хищениях стройматериалов, выделенных для музея семьи летчицы, наконец дошло до суда. Рабинович получил 14 лет тюрьмы. Хотя весь срок он не отсидел, а вышел в 1990 году.


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