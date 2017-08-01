В Краматорске задержан россиянин-нелегал, который был в розыске за кражу

Гражданин РФ, который находился в розыске за судом за совершение кражи и незаконно проживает на территории Украины, задержан в Краматорске, - сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.

На территории Украины мужчина проживает несколько лет. Летом прошлого года он приехал в поселке Райгородок Славянского района, где снял жилье. Официально не трудоустраивался, жил за счет случайных заработков. Одним таким «подработкой» стала кража стиральной машины из дома, что он снимал. Похищенное сдал в ломбард, а сам в тот же день съехал из дома. Хозяева обратились в милицию.

Уже через несколько дней полицейские установили местонахождение 34 - летнего злоумышленника. Мужчина переехал в Краматорск. Была собрана вся необходимая доказательная база, и уголовное производство с обвинительным актом было направлено в суд.

Однако чтобы избежать правосудия обвиняемый постоянно менял место жительства. Он даже не стал переоформлять разрешение на проживание в Украине, когда пришел срок.

Несмотря на всю конспирацию, мужчина был задержан и доставлен в суд.

Несмотря на то, что 34-летний мужчина скрывался от суда и находится на территории страны незаконно, однако судом был вынесен приговор к четырем месяцам лишения свободы с отсрочкой на месяц.

Также информация о незаконном пребывании человека на территории страны без соответствующей регистрации направлена в миграционную службу. На иностранца будет составлен протокол по ч.1 ст. 203 "Нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины" Кодекса Украины об административных правонарушениях.