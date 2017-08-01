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В СБУ разоблачили предательницу

Сегодня, 14:41 citynews.net.ua | Напечатать

Оперативники Управления внутренней безопасности СБ Украины разоблачили сотрудницу херсонского Управления СБУ в сотрудничестве с ФСБ РФ, - сообщает пресс-центр ведомства.

Правоохранители установили, что женщина передавала представителю российских спецслужб служебную информацию с ограниченным доступом. В условиях российской агрессии Служба безопасности Украины продолжает очистки собственных рядов, и не скрывает выявлены факты.

"Сотрудник СБУ, который согласился работать на врага, не избежит справедливого наказания», - отметил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

Следователями СБУ открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Задержанной избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное следствие.


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