Участники Лиги чемпионов 2017/18 получат в общей сложности 1,3 млрд евро

Участники Лиги чемпионов сезона 2017/18 получат в общей сложности более 1,3 млрд евро.

Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), где обнародована схема распределения прибыли в новом розыгрыше турнира.

Валовой доход от Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы УЕФА и Суперкубка УЕФА в сезоне 2017/18 оценивается примерно в 2,35 млрд евро.

Основываясь на этом прогнозе и схеме распределения прибыли, образуется сумма в 1,7187 млрд для участников еврокубков в сезоне 2017/18.

Из нее 1,3189 млрд предназначены для участников Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА, 399,8 млн - для участников Лиги Европы.

Команда, пробившаяся в групповую стадию Лиги чемпионов, гарантированно получит 12,7 млн евро.

Дополнительный доход клубу принесет успешное выступление: за каждую победу на групповом этапе принесет клуб будет получать 1,5 млн евро, за ничью - 500 тысяч евро, за поражения бонусы не предусмотрены. За выход в 1/8 финала клубы заработают еще по 6 млн евро, в 1/4 финала - по 6,5 млн евро, в 1/2 финала - по 7,5 млн евро. Победитель Лиги чемпионов получит дополнительно 15,5 млн евро, финалист - 11 млн евро. Максимально клуб может заработать 57,2 млн евро. Здесь не учитываются выплаты за выступление в раунде плей-офф.