На Донетчине женщина утонула в отстойнике шахты

В Мирнограде Покровского района обнаружено тело женщины, утонувшей в отстойнике шахты.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области происшествие назвали несчастным случаем.

О несчастном случае в службу спасения сообщили 15 августа, после чего на место инцидента отправились четверо спасателей Государственного пожарно-спасательного отряда. Женщина утонула в отстойнике шахты «5/6».

«Бойцы ГСЧС с помощью багра и веревки изъяли тело утонувшей женщины из воды на берег. Обстоятельства происшествия и анкетные данные погибшей устанавливаются», – сказано в сообщении.