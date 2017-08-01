В Минобразования опровергли изменение дат каникул

Министерство образования и науки Украины опровергает информацию о том, что будут изменены даты каникул.

Об этом на своей странице в Facebook сообщал советник министра образования Иванна Коберник.

«Осторожно, фейк. Он уже гулял, МОН опровергало, объясняло, но он вновь воскресает. И собирает жатву тех, кто верит, не читая, в невесть что. Итак, сегодня меня засыпали реинкарнацией фейка, что МОН «как-то изменил каникулы», «будут триместры вместо семестров» и тп», – отметила она.

Коберник подчеркнули, что МОН не устанавливает дату каникул. «Министерство образования и науки регламентирует три вещи: 1 – старт учебного года 1 сентября, 2 – конец – до 30 июня (внимание, до 30 июня – это никак не значит, что все будут учиться целый июнь. Это означает, что все тесты, экзамены практики и т.д. должны закончиться не позднее 30 июня). 3 – каникулы в течение учебного года (не считая летних) должны продолжаться не менее 30 дней. Остальные - по решению школы с согласованием с местным органом», – заявила она.

«То есть, когда каникулы, сколько дней осенью, сколько весной – решает школа, по согласованию с местными властями, а не министерство. То же касается семестров или триместров - это право школы определять структуру учебного года. Хотите себе триместры? Обращайтесь к руководству школы, МОН здесь ни к чему», – подытожила Коберник.