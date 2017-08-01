Из Киева в Лиссабон будет летать еще одна авиакомпания

Латвийская авиакомпания airBaltic планирует открыть полеты по маршруту Киев-Лиссабон. Первый рейс запланирован на 27 марта 2018 года. Таким образом, балтийский перевозчик на три недели опередит венгерского лоукостера Wizz Air в открытии авиасообщения с Португалией, передает ЦТС.

В отличие от Wizz Air, рейс airBaltic в Лиссабон будет выполняться с пересадкой (1 час 15 минут) в аэропорту Рига, хабе авиакомпании.

Рейсы будут выполняться дважды в неделю - по вторникам и пятницам. Стоимость перелета из Киева в Лиссабон - от 116,99 евро, обратно - 112,99 евро.

Также авиакомпания airBaltic в марте 2018 года запускает стыковки, которые позволят пассажирам из Украины добраться из Киева в Гданьск, Бордо и Малагу. Билеты на эти направления обойдутся в 89, 109 и 119 евро соответственно.