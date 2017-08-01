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Массовое захоронение жертв политрепрессий обнаружили в Ивано-Франковске

Сегодня, 10:44 citynews.net.ua | Напечатать

В Ивано-Франковске во время прокладки электрического кабеля неподалеку от центрального городского озера обнаружили массовое захоронение с останками, по меньшей мере, 50 человек.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Работники "Прикарпатьеоблэнерго", по словам очевидцев, сначала не придали значения находке, ведь рядом расположено старое еврейское кладбище. Однако местные жители решили обратиться в полицию.

Сейчас на месте захоронения ведут раскопки ученые ивано-франковского коммунального предприятия "Память". В траншее, выкопанной работниками "Прикарпатьеоблэнерго", за один день исследователи обнаружили около двух мешков человеческих костей и предметов быта, среди которых - элементы женской и детской одежды.

"Человеческие останки залегают слоем 30 см, возможно - глубже, мы пока не можем сказать точно. Длина ямы составляет пока пять метров. Останки находятся в анатомической целостности, но расположение тел не имеет никакого порядка. То есть тела оказались в яме без какого-либо упорядочивания", - рассказал руководитель КП "Память" Василий Тымкив.

Известно, что местность рядом с захоронением в 40-х годах ХХ века использовалась для захоронения жертв коммунистического и нацистского режимов, и, учитывая особенности захоронения, ученые склонны считать, что в этой могиле могут находиться останки жертв НКВД. Однако, основательно исследовать захоронения они смогут только после официального разрешения и оформления соответствующей документации.


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