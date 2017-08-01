В Мариуполе не успевают достроить опорную школу

В Мариуполе Донецкой области открытие единственной опорной школы запланировано к окончанию осенних каникул в учебном году 2017-2018.

Об этом заявил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в ходе визита в Мариуполь.

«Где-то до конца ноября – реальный срок открытия школы», – сказал он.

Как утверждает Жебривский, причиной срыва строительства опорных школ в области являются нехватка специалистов по проектированию и недобросовестные строители.

«Проблема номер один на этой школе - проектные институты. Проектантов в Украине фактически нет. Вопросы к строителям - неидеальный проект, корректировка проекта, документации. Если бы компания была более мощная, имела достаточно оборотных средств, то она б делала и параллельно делала корректировку проекта», – утверждает глава ДонОВГА.

По его словам, из-за увеличения сроков стоимость строительных работ увеличится на 8 миллионов гривен. Изначальная планировалось потратить на строительство школы 60 миллионов гривен.

Учащиеся, которые должны были начать учебу в новой школе, пока продолжат обучаться в школе номер 11.