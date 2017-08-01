В Одессе покажут трансформера из запорожцев

В одесском Зеленом театре представят робота-трансформера, собранного из двух автомобилей «Запорожец».

«18 августа в Зелёном театре будет установлена масштабная скульптура из металла — 4-метровый Укробот, одесский дедушка Бамблби из киноэпопеи «Трансформеры». Бот сделан из двух «Запорожцев», а его голова – из бензобака мотоцикла», – говорится в сообщении Зеленого театра в Facebook.

Автором скульптуры выступил художник Александр Милов. Он известен в Украине и за ее пределами благодаря инсталляции «Любовь», которая стала открытием на американском фестивале Burning man в 2015 году. Он также преобразил памятник Ленину в Одессе в персонажа «Звездных воен» Дарта Вейдера