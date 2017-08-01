На Славянской ТЭС для работников устроили алкотестирование

Два месяца на Славянской ТЭС работает система контроля управления доступом с алкотестерами. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«Решение о ее внедрении принималось исходя, прежде всего, из соображений безопасности – чтобы исключить даже теоретическую возможность того, что кто-то потеряет контроль над ситуацией на рабочем месте и подвергнет опасности себя и своих коллег. Было понятно, что нововведение вызовет, скажем так, амбивалентную реакцию части персонала. Продиктованную, конечно, не потребностью выйти на работу в состоянии алкогольного опьянения, а естественным протестом против любого ограничения», - говорится в сообщении компании.

При этом отмечается, что сегодня система работает в тестовом режиме, и в «Донбассэнерго» оценивают не только ее результаты, но и удобство для сотрудников.

Вместе с тем на предприятии признают, что есть определенные проблемы - «это и очередь, которая скапливается перед пунктами пропуска, и вопросы гигиены, поскольку ежедневно через 6 оборудованных алкотестерами пунктов проходит до трех тысяч человек, включая персонал подрядных организаций».

«Проблемы будут решаться, а система – совершенствоваться, чтобы работать правильно и не препятствовать, а помогать в обеспечении безопасности людей и производства», - резюмируется в сообщении.