В Киеве открыли памятник воинам АТО

В Киеве состоялось открытие памятника, посвященного бойцам АТО. Об этом сообщает 5 канал.

Гранитный монумент в виде меча, воткнутого в карту России, открыли на пересечении проспекта Леся Курбаса и улицы Академика Королева. Его высота составила 2,5 метра. Скульптура обошлась в 120 тысяч гривен, которые собрали волонтеры.

Представитель общественной организации «Ветеранов АТО» Евгений Яранцев рассказал АСН, что установленный памятник символизирует будущую победу Украины над российскими оккупантами.

Также Яранцев рассказал, что администрация Святошинского района и представители «Киевводоканала» мешали установке памятника. По их мнению, в этом месте расположен коллектор, которому может потребоваться ремонт.