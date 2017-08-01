Появился первый официальный тизер украинского художественного фильма о защитниках Донецкого аэропорта "Киборги", режиссер Ахтем Сеитаблаев.

Сценарий фильма написала Наталья Ворожбит. Ранее Сеитаблаев говорил, что сценарий "Киборгов" написан по воспоминаниям бойцов АТО, которые защищали Донецкий аэропорт. Военные также выступали в роли консультантов при создании сценария.

В аннотации к тизеру говорится, что "Киборги" - история не о войне, а о современных героях, которые творят нашу новую Украину".

Продюсер фильма - Иванна Дядюра. Оператор - Юрий Король.

В ленте снялись Вячеслав Довженко, Макар Тихомиров, Андрей Исаенко, Роман Ясинский, Виктор Жданов, Александр Пискунов, Константин Темляк, Роман Семисал.

Хронометраж: 110 мин.

Премьера фильма запланирована на 6 декабря 2017 года.