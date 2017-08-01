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В праздничные дни в Украине назначат пять дополнительных поездов

Сегодня, 15:31 citynews.net.ua | Напечатать

Ко Дню независимости 24, 26, 27 и 28 августа 2017 года Укрзалізниця назначила пять дополнительных поездов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Поезда будут курсировать на популярных направлениях Киев - Днепр, Киев - Хмельницкий, Киев - Львов, Николаев - Киев, Одесса - Киев.

Поезд № 179 Киев - Днепр будет курсировать 24 августа: отправление из Киева в 08:36 и прибытие в Днепр в 17:51, обратно из Днепра отправление в 12:12 и прибытие в Киев в 22:27.

Поезд № 271/272 Киев - Хмельницкий будет курсировать 24 и 27 августа. Он будет отправляться из Киева в 06:30 и по расписанию прибывает в Хмельницкий в 12:10. Обратно из Хмельницкого поезд отправится в 13:15 и прибудет в Киев в 18:25.

Поезд № 191/192 Киев - Львов назначен на 24 и 27 августа: отправление из Киева в 08:03 и прибытие во Львов в 17:30. Обратно из Львова поезд отправится в 12:06 и прибудет в Киев в 21:36.

Курсирование дополнительного поезда № 206/205 Николаев - Киев назначено на 26 и 28 августа: отправление из Николаева в 11:53 и прибытие в Киев в 20:50. Из Киева отправление в 06:17 и прибытие в Николаев в 16:25.

Поезд № 224/223 Одесса - Киев будет курсировать 24, 26 и 27 августа. Из Одессы он отправится в 10:37 и прибудет в Киев в 20:37. Назад из Киева поезд отправляется в 07:54 и вернется в Одессу в 17:51.


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