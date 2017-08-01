ВСУ примут участие в военном параде в Польше

Вооруженных сил Украины будет шагать вместе с польскими и солдатами NATO во время парада в Варшаве в День Войска Польского, который традиционно празднуют в Польше 15 августа - в годовщину победы в Варшавской битвы 1920 года, так называемого Чуда на Висле.

Сообщается, что на параде в Варшаве будет присутствовать министр обороны Украины Степан Полторак.

Отмечено, что солдаты из Украины примут участие в параде, посвященном Дню Войска Польского впервые с 2008 года.

Также 24 августа планируется участие польских военных в параде по случаю Дня Независимости Украины в Киеве