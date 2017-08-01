В Харькове пьяные пассажиры авто избили двух патрульных

Пьяные пассажиры автомобиля Hyundai Accent избили двух патрульных в Харькове.

По данным пресс-службы патрульной полиции, инцидент произошел сегодня около 01:00.

Инспекторы остановили на Белгородском шоссе, 27/1 за нарушение правил дорожного движения автомобиль Hyundai Accent, водитель которого имел явные признаки алкогольного опьянения.

«В салоне транспортного средства находились двое пассажиров, которых очень возмутила остановка авто и составление относительно его водителя административного протокола. Сами граждане также имели признаки опьянения. Пассажиры устроили ссору с правоохранителями, которая переросла в драку, в результате которой двое патрульных получили телесные повреждения и были госпитализированы в больницу», - говорится в сообщении.

Правонарушителей задержали по факту совершения действий предусмотренных ст. 345 Уголовного Кодекса Украины – «Насилие в отношении работника правоохороннного органа».

Максимальная санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 14 лет.

Также относительно 36-летнего водителя Hyundai Accent патрульные собрали материал по факту нарушения п. 2.5 Правил дорожного движения Украины «Отказ водителя от проведения освидетельствования на состояние опьянения в установленном законом порядке» и составили протокол по ч.1 ст.130 Кодекса Украины об административных правонарушениях.