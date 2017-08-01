Украина экспортировала рекордный объем муки В июне 2017 года Украина экспортировала 41,4 тыс. тонн муки – на 44% больше, чем было в тот же период прошлого года.

Всего же по итогам 2016/17 сезона Украина поставила на внешние рынки рекордный объем муки - 407,6 тыс. тонн, что на 18,4% больше предыдущего максимума в 2015/16 маркетинговом году, сообщает УкрАгроКонсалт.

Основным рынком сбыта украинской муки в завершившемся сезоне оставался Китай с долей рынка в 20%. По большинству рынков сбыта украинские экспортеры значительно нарастили поставки муки - в Анголу, Сомали, ОАЭ, Ливан.

Кроме того, экспорт муки в Палестину вырос на 38%, в ЕС – на 52%, в Грузию – на 69%.