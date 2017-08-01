В России заявили о задержании якобы "агента Службы безопасности Украины, готовившего диверсии".

Об этом сообщают "РИА Новости". Как сообщается, федеральная спецслужба даже раскрыла имя "злоумышленника" - Геннадий Лимешко.

По версии ФСБ, Лимешко является уроженцем Харьковской области, ранее проходившим службу в зоне проведения АТО на Донбассе в должности старшего разведчика глубинной разведки в одной из воинских частей ВСУ.

По утверждению российских спецслужб, Лимешко был задержан при попытке повреждения линии электропередач. Кроме того, в списке его "заданий" было повреждение линии электропередач Судак - Новый Свет, поджог леса в районе Судак - Рыбачье - Алушта, организация горного обвала для перекрытия автомобильной трассы Судак - Новый Свет, а также поджог одного из объектов коммунального хозяйства в районе поселка Рыбачье.