В МЭРТ хотят приватизировать киностудию Довженко и Национальный цирк

В перечень объектов государственной собственности, которые подлежат приватизации в течение 2017-2020 гг., вошли ряд украинских государственных цирков и киностудий, в частности – Национальный цирк Украины и Национальная киностудия им. Александра Довженко.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет Олег Вергелис. По его словам, сейчас указанный перечень всего насчитывает 893 госпредприятия, однако со временем их число вырастет почти до 4 тысяч.

«По нашей творческой линии в звонкой веренице таких предприятий, например, Национальный цирк Украины (и еще шесть украинских госцирков). А также Национальная киностудия им. Александра Довженко, Украинская студия хроникально-документальных фильмов, Украинская киностудия анимационных фильмов», – говорится в статье.

«Цирковая палитра» подлежащих приватизации объектов, по словам автора, еще более впечатляющая: Харьковский госцирк им. Ф.Яшина, Днепропетровский госцирк, Одесский госцирк, Криворожский госцирк, Львовский госцирк и пр.

Вергелис указывает, что приватизация – это одно из обязательств, которые Украина взяла на себя в рамках договоренностей с МВФ. При этом, приватизация объектов с национальным статусом является юридически и политически сложным процессом.

«По информации ZN.UA из разных источников в Минкульте и Госкино, передача таких ценностей, как Киностудия им. Довженко или Цирк на Победе (оба Национальные) в какие-нибудь частные руки — сложная парадигма законодательных метаморфоз, а также решений на самом верху», – отмечает автор.

Вергелис указывает, что «национальный» статус пока что является для многих учреждений культуры «охранной грамотой». По его сведениям, сейчас Минкульт активно разъясняет чиновникам Минэкономразвития последствия непродуманных и непросчитанных резких приватизационных шагов в сфере культуры.

«В то же время не надо надеяться и на манну небесную. Если маховик Международного валютного фонда запущен, то оговорками и разъяснениями никто не отделается», – заключает он.