На Львовщине стартовал очередной цикл подготовки украинских бойцов под руководством латвийских инструкторов

На базе 184-го Учебного центра Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного начались очередные курсы подготовки украинских инструкторов под руководством военнослужащих Вооруженных Сил Латвии.

Как передает пресс-служба МОУ, это уже седьмой цикл учений, который пройдет в рамках Объединенной многонациональной группы по подготовке - Украина (JMTG-U).

На церемонии открытия присутствовали представители руководящего состава 184-го Учебного центра и делегация от Вооруженных Сил Латвии во главе с капитаном Каспером Ваусте.

По словам заместителя начальника 184-го Учебного центра по морально-психологическому обеспечению подполковника Владимира Безбородова, предыдущие шесть циклов показали превосходный результат - успешно подготовлено более 150-ти украинских инструкторов.

"Украинские военные переняли весь передовой опыт европейских армий и способны применять полученные знания на практике. Наше сотрудничество будет плодотворным и результативным", - подчеркнул офицер.

Как отмечается, уже сегодня начинаются теоретические и практические занятия, которые будут проводить опытные инструкторы от ВС Латвии. Учения продлятся десять дней.