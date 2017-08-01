В Феодосии растет количество людей с инфекционными заболеваниями

В оккупированной Феодосии растет количество людей с инфекционными заболеваниями. Об этом сообщает Kafanews.

Специалисты не рекомендуют глотать морскую воду, а также покупать морепродукты.

"Есть случаи нахождения в микробионтах, это всевозможные рачки, мидии, креветки и другие морепродукты, ротавируса и норовируса. Поэтому любителей полакомиться дарами моря предупреждают об опасности и еще раз напоминают о том, что покупать продукты у стихийных торговцев на пляже и прибрежных территориях опасно для здоровья", - отмечается в сообщении оккупантов.

Ротавирусная инфекция - инфекционное заболевание, является наиболее частой причиной диареи у детей.