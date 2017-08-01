В Харькове зарегистрирован новый случай ботулизма

В Харькове зарегистрировали новый случай заболевания ботулизмом.

Об этом сообщает областной лабораторный центр министерства здравоохранения.

"В ходе расследования установлено, что молодой человек, 1993 года рождения, употреблял неразделанную вяленую плотву, которую, по словам больного, он купил в магазине Теплые моря, расположенном по улице Маршала Конева, 2. Первые симптомы заболевания (внезапная слабость, сухость во рту, затрудненное дыхание) появились примерно через 20 часов после употребления рыбы", - говорится в сообщении.

Больного госпитализировали в реанимацию и ввели поливалентный ботулинический токсин. Врачи оценивают состояние больного как средней тяжести.