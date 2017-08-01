» » В Харькове зарегистрирован новый случай ботулизма

В Харькове зарегистрирован новый случай ботулизма

Вчера, 15:04 citynews.net.ua | Напечатать

В Харькове зарегистрировали новый случай заболевания ботулизмом.

Об этом сообщает областной лабораторный центр министерства здравоохранения.

"В ходе расследования установлено, что молодой человек, 1993 года рождения, употреблял неразделанную вяленую плотву, которую, по словам больного, он купил в магазине Теплые моря, расположенном по улице Маршала Конева, 2. Первые симптомы заболевания (внезапная слабость, сухость во рту, затрудненное дыхание) появились примерно через 20 часов после употребления рыбы", - говорится в сообщении.

Больного госпитализировали в реанимацию и ввели поливалентный ботулинический токсин. Врачи оценивают состояние больного как средней тяжести.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 18:00

На Луганщине полицейские нашли пропавшего без вести 93-летнего мужчину

Вчера, 17:40

Харьковские военные правоохранители отправились в район проведения АТО

Вчера, 17:07

На CXID-EXPO-2017 в Киеве будет представлено 50 предприятий Луганщины

Вчера, 16:40

За прошедшую неделю уничтожены 8 и ранены 35 боевиков

Вчера, 16:28

В Донбассе за сутки ранения получили трое украинских бойцов

Вчера, 16:25

В СНБО заявили, что Украина не поставляла оружие в Северную Корею

Вчера, 15:58

В Луганской области будут судить организатора псевдореферендума

Вчера, 15:02

В ЕСПЧ находится почти 4 тысячи дел, связанных с конфликтом в Донбассе и в Крыму

Вчера, 14:46

ГПУ обнародовала результаты расследования Иловайской трагедии

Вчера, 14:22

На Луганщине чиновник пойдет под суд за взятку

Вчера, 13:58

В прифронтовом Опытном горят дома. Спасатели не едут

Вчера, 13:20

В Кабмине рассматривают несколько проектов по водоснабжению Донбасса

Новости Украины:

Вчера, 18:00

В Харькове открылся центр службы пробации

Вчера, 17:46

Чиновника Госархива Черновицкой области задержали на взятке в размере более 1,3 тыс. евро

Вчера, 17:20

В МЭРТ хотят приватизировать киностудию Довженко и Национальный цирк

Вчера, 16:59

На Львовщине стартовал очередной цикл подготовки украинских бойцов под руководством латвийских инструкторов

Вчера, 16:22

СБУ обнаружила в Одесской области тайник с боеприпасами из зоны АТО

Вчера, 16:15

В Феодосии растет количество людей с инфекционными заболеваниями

Вчера, 15:59

Генпрокуратура и СБУ снова пришли с обысками в Укргаздобычу

Вчера, 15:04

В Харькове зарегистрирован новый случай ботулизма

Вчера, 14:47

Третье судно с углем из ЮАР прибыло в Украину

Вчера, 14:20

Около 150 взрывоопасных предметов уничтожили пиротехники в Донецкой области на выходных

Вчера, 13:59

В Харьковской области от укуса пчелы умер мужчина

Вчера, 13:20

В Кабмине рассматривают несколько проектов по водоснабжению Донбасса

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Август 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 



^Наверх

 