Третье судно с углем из ЮАР прибыло в Украину

В понедельник, 14 августа, в Украину, порт "Южный", прибыл третий балкер с углем из ЮАР.

Об этом сообщила пресс-служба компании "ДТЭК Энерго", которая является покупателем угля.

Балкер SBI REGGAE под флагом Либерии доставил в Украину 75 тыс. тонн южноафриканского антрацита. Судно разгружается. Затем топливо направится на склады Приднепровской и Криворожской ТЭС.

Эти станции поддерживают стабильность энергоснабжения страны в период летнего пика потребления электроэнергии.

С начала августа Криворожская ТЭС в ночное время работает со средней нагрузкой 600 МВт, в дневное – 735 МВт. Приднепровская ТЭС работает ночью с нагрузкой – 150 МВт, днем – 200 МВт. При таком режиме работы станции суммарно сжигают около 10 тыс. тонн антрацита ежесуточно.

"Следующее судно из ЮАР мы ожидаем в середине сентября, что станет началом активной фазы накопления угля к зиме", - заявил коммерческий директор "ДТЭК Энерго" Виталий Бутенко.

В рамках заключенного контракта ДТЭК уже импортировал в Украину 225 тыс. тонн антрацита из ЮАР. Первое судно с 75 тыс. тонн антрацита для теплоэлектростанций ДТЭК прибыло в Украину 25 мая, второе – 23 июля. Всего в ЮАР компания законтрактовала 675 тыс. тонн угля.