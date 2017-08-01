» » Около 150 взрывоопасных предметов уничтожили пиротехники в Донецкой области на выходных

Около 150 взрывоопасных предметов уничтожили пиротехники в Донецкой области на выходных

Вчера, 14:20 citynews.net.ua | Напечатать

Около 150 взрывоопасных предметов изъяли и уничтожили пиротехники на территории Донецкой области на выходных.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в регионе.

"В течение минувших выходных, 12-13 августа, специалисты пиротехнических работ Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям проводили обследование территории Донецкой области по выявлению взрывоопасных предметов. За минувшие сутки специалистами пиротехнических работ была обследована территория общей площади 12,42 га. Пиротехники изъяли и уничтожили 145 единиц боеприпасов, а именно 118 артиллерийских снарядов, 12 минометных мин и 16 единиц других боеприпасов", - говорится в сообщении.

Пиротехнические работы проводились в городах Мариуполь и Торецк, а также в Славянском, Ясиноватском, Волновахском и Бахмутском районах.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 18:00

На Луганщине полицейские нашли пропавшего без вести 93-летнего мужчину

Вчера, 17:40

Харьковские военные правоохранители отправились в район проведения АТО

Вчера, 17:07

На CXID-EXPO-2017 в Киеве будет представлено 50 предприятий Луганщины

Вчера, 16:40

За прошедшую неделю уничтожены 8 и ранены 35 боевиков

Вчера, 16:28

В Донбассе за сутки ранения получили трое украинских бойцов

Вчера, 16:25

В СНБО заявили, что Украина не поставляла оружие в Северную Корею

Вчера, 15:58

В Луганской области будут судить организатора псевдореферендума

Вчера, 15:02

В ЕСПЧ находится почти 4 тысячи дел, связанных с конфликтом в Донбассе и в Крыму

Вчера, 14:46

ГПУ обнародовала результаты расследования Иловайской трагедии

Вчера, 14:22

На Луганщине чиновник пойдет под суд за взятку

Вчера, 13:58

В прифронтовом Опытном горят дома. Спасатели не едут

Вчера, 13:20

В Кабмине рассматривают несколько проектов по водоснабжению Донбасса

Новости Украины:

Вчера, 18:00

В Харькове открылся центр службы пробации

Вчера, 17:46

Чиновника Госархива Черновицкой области задержали на взятке в размере более 1,3 тыс. евро

Вчера, 17:20

В МЭРТ хотят приватизировать киностудию Довженко и Национальный цирк

Вчера, 16:59

На Львовщине стартовал очередной цикл подготовки украинских бойцов под руководством латвийских инструкторов

Вчера, 16:22

СБУ обнаружила в Одесской области тайник с боеприпасами из зоны АТО

Вчера, 16:15

В Феодосии растет количество людей с инфекционными заболеваниями

Вчера, 15:59

Генпрокуратура и СБУ снова пришли с обысками в Укргаздобычу

Вчера, 15:04

В Харькове зарегистрирован новый случай ботулизма

Вчера, 14:47

Третье судно с углем из ЮАР прибыло в Украину

Вчера, 14:20

Около 150 взрывоопасных предметов уничтожили пиротехники в Донецкой области на выходных

Вчера, 13:59

В Харьковской области от укуса пчелы умер мужчина

Вчера, 13:20

В Кабмине рассматривают несколько проектов по водоснабжению Донбасса

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Август 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 



^Наверх

 