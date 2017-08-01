Около 150 взрывоопасных предметов уничтожили пиротехники в Донецкой области на выходных

Около 150 взрывоопасных предметов изъяли и уничтожили пиротехники на территории Донецкой области на выходных.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в регионе.

"В течение минувших выходных, 12-13 августа, специалисты пиротехнических работ Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям проводили обследование территории Донецкой области по выявлению взрывоопасных предметов. За минувшие сутки специалистами пиротехнических работ была обследована территория общей площади 12,42 га. Пиротехники изъяли и уничтожили 145 единиц боеприпасов, а именно 118 артиллерийских снарядов, 12 минометных мин и 16 единиц других боеприпасов", - говорится в сообщении.

Пиротехнические работы проводились в городах Мариуполь и Торецк, а также в Славянском, Ясиноватском, Волновахском и Бахмутском районах.