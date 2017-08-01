В Нацбанке подняли вопрос правового статуса криптовалюты биткоин в Украине

На сегодняшний день криптовалюта биткоин не имеет определенного правового статуса в Украине.

Об этом заявил заместитель председателя Национального банка Украины Олег Чурий на официальной странице регулятора в Facebook.

«Определение такого статуса осложняется отсутствием консолидированного подхода к классификации биткоина и регулирования сделок с ним в мире», — написал он.

Чурий отметил, что в ряде стран операции с криптовалютой официально разрешены. Обычно они рассматриваются как товар или инвестиционный актив и для целей налогообложения подчинены соответствующему законодательству. В некоторых странах биткоин признают расчетной денежной единицей, сообщил Чурий.

«В разных странах биткоин классифицируют по-разному — как виртуальную валюту, денежный суррогат, нематериальную ценность, виртуальный товар и тому подобное. Со своей стороны, Национальный банк Украины пока официально не поддерживает ни одно из приведенных определений», — отметил замглавы НБУ.

Он добавил, что для выработки общей позиции относительно правового статуса криптовалюты и ее регулирования Национальный банк начал диалог с Министерством финансов, Государственной фискальной службой, Государственной службой финансового мониторинга, Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку, а также Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг.