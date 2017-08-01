В Черниговской области будут заочно судить бывшего командира роты ДНР

Прокуратура Черниговской области отправила в суд обвинительный акт в отношении бывшего командира роты самопровозглашенной "Донецкой народной республики".

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черниговской области.

"Во время специального предварительного расследования, которое проводило Управление Службы безопасности Украины в Черновицкой области под процессуальным руководством прокуратуры, установлено, что обвиняемый с 2014 года является членом террористической организации "ДНР" и принимал активное участие в боевых действиях против военнослужащих Вооруженных Сил Украины и сотрудников правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

В частности, боевик принимал участие в боях под Саур-Могилой, на территории населенных пунктов Ясиноватая, Дмитровка, Красный Партизан, Пески, Авдеевка и вблизи Донецкого аэропорта. Действия обвиняемого квалифицированы по ч.1 ст.258-3 (участие в террористической организации) УК Украины. Сейчас он скрывается от органов следствия и продолжает свою незаконную деятельность в рядах террористической организации.