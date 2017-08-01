В Киеве разоблачили полицейских, пытавшихся сбыть спецсредства

Прокуратура Киева разоблачила оперативника уголовного розыска столичной полиции и его помощника, которые незаконно реализовали специальное техническое средство негласного получения информации - кодграббер.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Киеве.

Как сообщается, полицейские намеревались сбыть устройство за 27 тыс. гривен гражданину, который был задержан за совершение автомобильных краж.

В дальнейшем старший оперуполномоченный за взятку обещал скрывать факты совершения краж из автомобилей, обеспечивая угонщику непривлечение к уголовной ответственности.

Сейчас капитану полиции сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом) и ч. 2 ст. 359 УК Украины (незаконный сбыт специальных технических средств). Его сообщнику инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 359 УК Украины.

Несмотря на то, что указанные правоохранители сотрудничают со следствием и дают разоблачительные показания, по ходатайству прокуратуры им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Кодграббер-специальное устройство для считывания и разблокировки автосигнализации.