С первого же дня проката в Словакии фильм Петера Бебьяка "Грань" ("Межа") посмотрели более 16 тысяч человек.

Об этом сообщает украинское Госкино, добавляя, что показатель высокий, так как в премьерные дни кинотеатры посещают около 9 тысячи зрителей.

Фильм “Грань” снимали на территории Украины, Словакии и Чехии.

Международный прокат стартовал 3 августа в Словакии. Дальнейшие даты выхода фильма в других странах станут известны позже, а в широкий прокат в Украине лента выйдет уже в ноябре этого года.

Фильм "Грань" - это криминальный триллер с остросюжетной историей, случившейся на словацко-украинском пограничье в 2007 году. В ленте снялись известные словацкие актеры Томаш Машталир, Эмилия Вашариова, Анды Гриць, Кристина Канатова, а также украинцы Станислав Боклан, Римма Зюбина, Александр Пискунов и Владимир Геляс.