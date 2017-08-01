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Словацко-украинский фильм "Грань" установил рекорд кинопроката в Словакии

Сегодня, 16:37 citynews.net.ua | Напечатать

С первого же дня проката в Словакии фильм Петера Бебьяка "Грань" ("Межа") посмотрели более 16 тысяч человек.

Об этом сообщает украинское Госкино, добавляя, что показатель высокий, так как в премьерные дни кинотеатры посещают около 9 тысячи зрителей.

Фильм “Грань” снимали на территории Украины, Словакии и Чехии.

Международный прокат стартовал 3 августа в Словакии. Дальнейшие даты выхода фильма в других странах станут известны позже, а в широкий прокат в Украине лента выйдет уже в ноябре этого года.

Фильм "Грань" - это криминальный триллер с остросюжетной историей, случившейся на словацко-украинском пограничье в 2007 году. В ленте снялись известные словацкие актеры Томаш Машталир, Эмилия Вашариова, Анды Гриць, Кристина Канатова, а также украинцы Станислав Боклан, Римма Зюбина, Александр Пискунов и Владимир Геляс.


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