РФ завершила строительство железной дороги в обход Украины

«Российские железные дороги» завершили строительно-монтажные работы на железнодорожном участке Журавка – Миллерово в обход Украины и к концу осени планируют открыть движение поездов на этой линии. Об этом говорится на сайте компании.

«Российские железные дороги" завершили строительно-монтажные работы на новой железнодорожной линии Журавка – Миллерово и приступили к пусконаладочным работам и тестовой эксплуатации отдельных участков магистрали», – говорится в сообщении.

Отмечается, что пробный поезд, состоящий из локомотива и нескольких грузовых вагонов, уже прошел по участку от станции Журавка до станции Боченково протяженностью 122 километров.

Строительство железной линии началось в 2014 году.