Украинцы этой ночью смогут увидеть Суперлуну и звездный дождь

Суперлуна посетит нас в компании с метеорным дождем Персеиды. Летнее небо с 11 по 13 августа озарят сразу два впечатляющих явления.

Об этом сообщает Gismeteo.

"Метеорные потоки Персеиды мелькают в небе ежегодно в августе, когда Земля проходит через осыпи разбитых комет. Пик Персеид в этом году придется на 11-13 августа, что совпадает с Суперлунием, когда Луна светит на 30 процентов ярче, чем в обычное полнолуние. Суперлуна ожидается 10 августа (в ночь на 11 августа)", - указывается в публикации.

Увеличение света благодаря суперлуне поспособствует четкости просмотра метеорного потока. Но увидеть два эти астрономические явления можно будет при благоприятных погодных условиях, ведь облака могут скрыть от наших глаз прекрасное ночное шоу.