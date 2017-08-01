Прокуратура Львовской области и управление внутренней безопасности Государственной фискальной службы 11 августа задержали начальника таможенного поста "Западный".

Как сообщается на сайте прокуратуры, он пытался дать сотруднику УВБ 1300 долларов и 1500 гривен за то, чтобы его подразделению не мешали "в противоправной деятельности".

По данному факту открыто уголовное производство согласно ч.3 ст.369 Уголовного кодекса - дача взятки.