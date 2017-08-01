В Полтаве на пляже произошла перестрелка

Национальная полиция в Полтавской области возбудила два уголовных дела по факту перестрелки, произошедшей 10 августа на пляже в Полтаве.

Об этом сообщает пресс-служба полиции на странице ведомства в Facebook.

"По данному факту возбуждены уголовные производства по части 1 статьи 118 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания преступника) и части 4 статьи 296 (хулиганство, совершенное с применением оружия).

Продолжается досудебное расследование", - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители проводят комплекс мероприятий по установлению обстоятельств происшествия.

Правоохранители обращаются к гражданам, которые стали свидетелями совершения указанного уголовного преступления или владеют информацией полезной для следствия, с просьбой сообщать информацию в полицию по телефону "102" или любым удобным способом.