В университете Драгоманова открыт конкурс на место ректора

В университете Драгоманова открыт конкурс на место ректораСегодня, 10:44
Министерство образования и науки Украины объявило конкурс на замещение должности ректора Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В конкурсе могут принимать участие граждане Украины, свободно владеющие украинским языком, с наличием ученого звания и научной степени, стажем работы на должностях научно-педагогических сотрудников не менее 10 лет.
Перечень необходимых документов указан в сообщении Минобразования.
Срок подачи документов - два месяца со дня публикации объявления.
Сейчас ректором НПУ им. М. Драгоманова является Виктор Андрущенко.