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В Мариуполе переселенец открыл первый в городе хостел

Сегодня, 10:38 citynews.net.ua | Напечатать

Переселенец из оккупированной Саханки Николай Петаев открыл первый и единственный хостел в Мариуполе, - сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что 32-летний переселенец приехал вместе с семьёй в Мариуполь в январе 2015 года, сразу после того как в посёлок вошли вооружённые боевики.

Ранее он был военнослужащим, учителем в школе, но никогда не занимался коммерческой деятельностью. Ветеринар по образованию, Николай Петаев полгода стажировался в мариупольской ветеринарной клинике в надежде получить работу и поддержать семью.  Но позже появилась  идея создания хостела. Сначала в полуподвальном помещении было создано место для тех, кому нужна тишина, чашка кофе, доступ к интернету и работа за компьютером. Затем, выяснив, что многим негде остановиться в городе, а зачастую дорого, Николай, объединившись со своими друзьями-одногодками, принялся за ремонт пустующей комнаты. Так в Мариуполе появился недорогой хостел.

"Оказалось, что в Мариуполе, который живёт мирной жизнью, путешественникам негде остановиться. Все либо дорого, либо ничего нет. Мы решили сделать альтернативу. Сделали хостел. Хостел, который сделан, как был задуман. Чтобы помимо места, где человек может переночевать, ещё было место для общения. Где можно пообщаться с такими же людьми, как и он, может, поделиться информацией и просто весело провести время", – говорит переселенец.

При этом персонала в хостеле нет,  Петаев всю работу выполняет сам, а мелкие поручения по хозяйству делает 6-летняя дочь Даша. Ремонт помещения и вся мебель в хостеле сделаны из подручных материалов своими руками, а необходимая в быту техника подарены или отданы в длительное пользование друзьями и знакомыми.

Несмотря на то, что хостел работает всего два месяца и постояльцев ещё немного, владелец уже думает оборудовать дополнительную комнату. По его словам, нужно создать условия и для пожилых людей, и для женщин, для которых пребывание в общей комнате не всегда комфортно.


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