В Ирпене прогремел взрыв

В Ирпене под Киевом в ночь 11 августа 2017 года в одной из квартир произошел взрыв, в результате чего пострадали 4 человека.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что в однокомнатной квартире на первом этаже двухэтажного 16-квартирного дома на два подъезда произошел взрыв, предварительно, бытового газа.

"В результате взрыва пострадали 4 человека, двух из которых с ожогами разных степеней тяжести госпитализировали в больницу. В квартире выбиты два окна, разрушены межкомнатные двери, поврежден деревянный пол и обшивка входной двери четырех квартир", - говорится в сообщении. Также сообщается, что взрыв не повредил несущие конструкции дома. Всех 27 жильцов эвакуировали, в доме отключили электро- и газоснабжения. Причина взрыва устанавливается.