В Одессе ссора закончилась стрельбой

В Одессе в ночь на 10 августа произошла драка с применением оружия, в результате которой мужчина получил ранение в голову.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Одессы.

По данным полиции, около 03:00 на Адмиральском проспекте между двумя мужчинами возникла ссора, которая переросла в драку. В ходе конфликта один из них выхватил пистолет и выстрелил в сторону оппонента.

Правоохранители, которые в это время проезжали неподалеку, услышали звук выстрела, отреагировали на ситуацию и задержали правонарушителя.

Пострадавшему, который получил ранение головы, оказали первую домедицинскую помощь и передали его сотрудникам экстренной медицинской службы.

У 30-летнего задержанного изъяли устройство для отстрела патронов, снаряженное резиновыми пулями. Мужчину передали следственной группе, которую вызвали для проведения необходимых процессуальных действий.