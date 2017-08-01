В Кировоградской области ликвидирован конвертцентр с оборотом 200 млн гривен

Правоохранителями Кировоградской области прекращена деятельность конвертационного центра с годовым оборотом более 200 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Как сообщается, следствием установлено, что центр действовал на территории Кировоградской, Киевской и других областей. Деятельность 8 членов группы была направлена на уклонение от налогообложения и обналичивание средств.

Злоумышленники получали на счета подконтрольных им субъектов хозяйствования средства от субъектов хозяйствования, как плательщиков, так и не плательщиков НДС, и в дальнейшем переводили их в наличность.

Прокуратурой проведен ряд обысков по месту жительства фигурантов уголовного производства и по месту нахождения субъектов незаконной хозяйственной деятельности.

По их результатам выявлено денежные средства в национальной валюте на общую сумму около 350 тыс гривен, 21 печать фиктивных предприятий, финансовую и бухгалтерскую документацию, компьютерную технику, пластиковые банковские карточки, расчетные и чековые книжки, накопители памяти, черновые записи и т.п.