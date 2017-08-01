Кабмин будет содействовать техническому переоснащению пограничников

Кабинет министров Украины поддержал увеличение финансирования Государственной пограничной службы Украины.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает "Урядовый портал".

"Для правительства является абсолютным приоритетом надежность государственной границы, эффективная борьба с контрабандой - ведь нам надо производить нашу конкурентную продукцию, и без эффективного контроля на границе это невозможно, а также сервис. Важно, чтобы наши граждане, особенно после введения безвизового режима с ЕС, нормально пересекали государственную границу", - сказал Гройсман на встрече с новым главой ГПСУ Петром Цигикалом и бывшим руководителем ведомства, в настоящее время советником Президента Украины, Виктором Назаренко.

По словам премьер-министра, Кабмин будет поддерживать положительные изменения в работе пограничников - путем технического переоснащения пунктов пересечения границы, увеличения бюджетного финансирования ГПСУ, а также за счет реализации смежных проектов, в частности строительства автодорог и объектов инфраструктуры на границах.