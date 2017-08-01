НАБУ обещает быстро расследовать дело Приватбанка

Национальное антикоррупционное бюро обещает максимально быстро провести расследование по делу Приватбанка.

Об этом на пресс-конференции сообщил директор НАБУ Артем Сытник.

"Сейчас там проведено более 10 обысков и устанавливаются все возможные причастные лица к оборудке и параллельно проводятся экономические исследования, чтобы выполнить требования КПК по установлению убытков экспертным путем. И дальше будет формироваться круг подозреваемых. Учитывая важность и актуальность, - потому что первое июля прошло, когда акционеры Приватбанка должны были выполнить свои обязательства и их не выполнили, - мы понимаем, что это дело должно расследоваться мгновенно. Мы максимально быстро пытаемся по нему идти", - заявил он.

Напомним, что НАБУ расследует уголовное производство по фактам возможного злоупотребления своим служебным положением должностными лицами Национального банка Украины, а также растраты средств Приватбанка в особо крупном размере, совершенной менеджментом и владельцами существенного участия банка (ч.2 ст. 364, ч.5 ст.191 УК Украины), вследствие чего государство понесло убытки в размере докапитализации банка в сумме более 100 млрд гривен.

Дело касается незаконного предоставления кредитов предыдущими владельцами и топ-менеджерами финучреждения.

21 декабря 2016 года Приватбанк перешел в государственную собственность, так как предыдущие владельцы - Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов - довели его до неплатежеспособности