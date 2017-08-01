В Донецкой области горел полигон бытовых отходов

Полигон твердых бытовых отходов горел в Великоновоселковском районе в среду, - сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области.

Диспетчер Службы спасения "101" 9 августа в 14:35 получил сообщение о пожаре на полигоне ТБО вблизи села Времевка в Великоновоселковском районе.

Спасатели установили, что наблюдается тление мусора на свалке отдельными местами на общей площади 800 кв. м.

"Пожарные локализовали пожар в 14:55 и окончательно ликвидировали в 16:28. На тушение пожара от Главного управления привлекалось 5 человек личного состава и 1 единицы техники", - отмечают в ведомстве.

Причина пожара устанавливается соответствующими специалистами.