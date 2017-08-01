Под Киевом автомобиль раздавил палатку с туристами

В ночь на четверг на реке Десна возле села Воропаев Вышгородского района произошел несчастный случай. Автомобиль раздавил палатку с туристами, погиб мужчина.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киевской области в Facebook.

Как выяснили полицейские, компания туристов остановилась на побережье водоема и пошла отдыхать. Двое мужчин спали в палатке, жена одного из них находилась неподалеку в автомобиле, который стоял на холме.

Когда женщина вышла из машины, авто начало катиться вниз на палатку, где спали мужчины. Они проснулись. Один из туристов попытался остановить авто, но поскользнулся и попал под колеса. От полученных травм 46-летний мужчина скончался на месте происшествия.

Сейчас полиция выясняет все подробности произошедшего.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.