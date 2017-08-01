В столице установят 15 рамок с распылителями воды

В столице установят 15 рамок с распылителями водыСегодня, 13:57
В Киеве до 11 августа установят 15 рамок с распылителями воды.
Об этом сообщил глава Департамента благоустройства КГГА Андрей Фищук.
«По одной рамке будут установлено в Печерском (Мариинский парк) и Голосеевском (Голосеевский парк) районах. Добавят одну рамку в Днепровском (Тельбин). А по две – в Соломенском (парки Островского и Отрадный), Подольском (Куреневский парк и Красная Пресня), Дарницком (Позняки и сквер Кошица), Шевченковском (парк Шевченко и сквер Гончара), Деснянском (Молодежный и Деснянский), Оболонском (сквер на Оболонском проспекте и пересечении с Тимошенко)», - сказал Фищук, сообщает 112 Украина.
Отмечается, что установка началась с парка Отрадный. До 11 августа планируют закончить работы по всему городу.
Ранее рамку с распылителем воды установили в парке «Победа» возле станции метро «Дарница».