В Тернополе столкнулись троллейбус и БРДМ, сообщает отдел коммуникации полиции Тернопольской области.

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило 9 августа около 18 часов на линию «102» от жителя областного центра.

«На место происшествия выехали патрульные полицейские и следственно-оперативная группа. По предварительным данным водитель общественного транспорта не предоставил преимущество в движении боевой разведывательно-дозорной машине, принадлежащей одному из подразделений ГУНП в области. Служебный транспорт двигался в сопровождении полицейской машины с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. Никто из участников ДТП не пострадал», – говорится в сообщении.