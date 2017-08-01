СБУ дала рекомендации украинцам, путешествующим за границу

Служба безопасности Украины дала рекомендации гражданам Украины, путешествующим за границу.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ. В частности, служба призывает граждан, путешествующих за границу, быть бдительными и не нарушать законодательство принимающей страны.

Так, в СБУ констатировали увеличение количества граждан Украины, которые обманным путем привлекаются к противоправной деятельности, связанной с незаконной транспортировкой и распространением наркотиков.

В текущем году на территории ОАЭ задержаны пятеро украинцев по обвинению в совершении преступлений, связанных наркотиками. Все они во время пребывания в Турции получали от неизвестных деньги за перевозку в ОАЭ медпрепаратов. Четверо из них ожидают решения суда, один - осужден. В связи с этим, СБУ рекомендует гражданам во время поездки за границу избегать общения с подозрительными лицами и не соглашаться перевозить любые вещи или предметы, вам не принадлежат