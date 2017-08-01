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В Киеве судят "гастролера" из Грузии за серию квартирных краж

Сегодня, 11:23 citynews.net.ua | Напечатать

Киевская местная прокуратура № 10 направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении 34-летнего гражданина Грузии, причастного к совершению серии краж на территории столицы. Об этом пресс-служба прокуратуры Киева.

В январе 2016 года, взломав входные замки, злоумышленник проник в квартиру, расположенную в Чеховском переулке, и похитил $21 тыс и золотые украшения на общую сумму 200 тыс грн. Кроме того, в мае 2017 года гражданин Грузии вместе с сообщником пытался совершить кражу в офисном помещении на ул. Большая Житомирская, где и был задержан.

Задержанному гражданину Грузии инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 185, ч. 5 ст. 186 УК Украины, то есть незаконченного покушения на тайное хищение чужого имущества (кража), совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, соединенное с проникновением в другое помещение, и открытое похищение чужого имущества (грабеж), совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц и совершенное в особо крупных размерах.

Ранее судимому за совершение аналогичных преступлений мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до тринадцати лет с конфискацией имущества.


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