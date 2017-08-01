Под Сумами фура сбила насмерть двух велосипедистов

На автодороге Киев-Сумы-Юнаковка возле поселка Сад Сумского района грузовик насмерть сбил двух мужчин, ехавших на велосипеде.

Об этом сообщает руководитель отдела коммуникаций главного управления Нацполиции в Сумской области Эльвира Биганова в Facebook.

Авария произошла 9 августа около 22:00. "Под колесами грузового автомобиля SCANIA оказались два пожилых мужчины, которые ехали на велосипеде. От полученных травм они скончались на месте", - уточнила Биганова.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц) УК Украины.

Работники полиции обращаются к всем гражданам, которые были свидетелями данного происшествия, или обладают какой-либо информацией, которая поможет следствию, сообщить Сумской районный отдел полиции или позвонить на линию 102.