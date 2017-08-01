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В Донецкой области на блокпосту задержали автомобиль с арсеналом оружия

Сегодня, 09:46 citynews.net.ua | Напечатать

В Донецкой области сотрудники полиции останови автомобиль, в котором перевозили арсенал оружия.

Об этом сообщает пресс-служба областного управления полиции.

"На блокпосту полицейские остановили для проверки внедорожник "Опель". За рулем автомобиля находился 23-летний житель Сумской области. Водитель уверял правоохранителей, что нет ничего запрещенного и подвергать автомобиль тщательному осмотру нет смысла. Однако внимание полицейских привлек рюкзак, который находился в автомобиле" , - говорится в сообщении. Так, при осмотре выяснилось, что в рюкзаке находится дымовая шашка, сигнальная ракета, 8 гранат различного типа, 18 запалов к гранатам и 41 патрон к автомату Калашникова. 1 / 8 Фото: арсенал оружия "Хозяин опасного багажа пояснил, что подвозил незнакомых мужчин, и "наверное, они его и забыли". Правдивость его показаний будет проверяться во время досудебного расследования", - отметили в полиции.

По факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет


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