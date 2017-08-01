Служба безопасности Украины объявила заочное подозрение "первому заместителю министра министерства доходов и сборов" террористической организации ДНР в финансировании действий по незаконной смене границ Украины и финансировании терроризма. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Бывший чиновник районной фискальной службы Донецка в конце 2014 года занял должность "первого замминистра доходов и сборов ДНР".

Коллаборационист отвечал за сбор налогов в "бюджет" террористической организации ДНР.

Собранные таким образом деньги злоумышленник перераспределял среди боевых подразделений ДНР для закупки военной техники, боеприпасов, средств инженерного оборудования.

Пособнику боевиков объявлено подозрение заочно , поскольку он находится на территории Донецкой области, временно неподконтрольной украинским властям. Ему объявлено подозрение по ч. 4 ст. 110-2 Уголовного кодекса - финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата власти, изменение госграницы; ч. 1 ст. 258-3 - создание террористической группы или организации и ч. 3 ст. 258-5 - финансирование терроризма.